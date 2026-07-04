Papa Leone XIV a Lampedusa: il viaggio della speranza tra memoria, accoglienza e appello all’Europa

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La visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa si è aperta alle 8:54 con l’atterraggio del volo papale sull’isola simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo. Ad accogliere il Pontefice erano presenti le autorità civili e religiose, tra cui l’arcivescovo di Agrigento mons. Alessandro Damiano.

Il primo momento della visita è stato dedicato al raccoglimento. Papa Leone XIV ha raggiunto il cimitero di Lampedusa, dove riposano cittadini dell’isola e migranti che hanno perso la vita durante la traversata del Mediterraneo. Davanti ad alcune tombe ha deposto un omaggio floreale, rendendo omaggio alle vittime dei viaggi della speranza.

Successivamente il Santo Padre si è recato alla Porta d’Europa. Da solo ha percorso il tratto che conduce agli scogli e, affacciato sul mare, è rimasto alcuni istanti in silenzio osservando l’orizzonte. Un’immagine destinata a diventare uno dei simboli della giornata, mentre il vento gli faceva volare via la papalina.

La visita è proseguita al Molo Favarolo, dove il Pontefice ha benedetto la targa che dedica il pontile a Papa Francesco con la dicitura “Luogo di approdo, speranza, umanità”. Nello stesso luogo ha incontrato un gruppo di migranti ospitati nell’hotspot dell’isola e accompagnati dai volontari della Croce Rossa. Prima della celebrazione eucaristica allo stadio Arena di Lampedusa, Papa Leone XIV ha spiegato il significato della sua presenza sull’isola.

Ha precisato di non essere arrivato per pronunciare lunghi discorsi, ma per celebrare l’Eucaristia, indicando nel gesto di Cristo che spezza il pane il modello di ogni autentica opera di condivisione e di servizio. In un luogo come Lampedusa, ha sottolineato, sono soprattutto i gesti concreti di solidarietà a parlare, purché nascano da un cuore aperto all’amore.

Il Pontefice ha inoltre ricordato il legame costruito da Papa Francesco con la comunità lampedusana, assicurando che la Chiesa continuerà a essere vicina all’isola e a quanti operano quotidianamente nell’accoglienza.

Nel suo intervento di benvenuto, il sindaco Filippo Mannino ha definito Lampedusa una piccola isola chiamata a confrontarsi con problemi che riguardano il mondo intero.

Ha ricordato come il Mediterraneo rappresenti contemporaneamente speranza e sofferenza, luogo di salvezza per molti ma anche teatro di numerose tragedie. Un ringraziamento è stato rivolto ai pescatori, ai soccorritori, ai volontari, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che, negli anni, hanno prestato aiuto a chi arrivava dal mare

Durante l’omelia della Messa, Papa Leone XIV ha ricordato il viaggio compiuto da Papa Francesco nel 2013, sottolineando come il Mediterraneo sia da secoli un luogo di incontro tra popoli e culture.

Il Papa ha paragonato la realtà delle migrazioni alla parabola evangelica del buon samaritano, evidenziando come ancora oggi migliaia di persone vengano abbandonate lungo rotte segnate dalla violenza, dallo sfruttamento e dalla disperazione. Ha invitato a non voltarsi dall’altra parte davanti alla sofferenza di chi cerca salvezza.

Uno dei passaggi più significativi dell’omelia è stato dedicato al ruolo dell’Europa nella gestione dei flussi migratori.

Secondo Leone XIV è necessario superare una risposta limitata all’emergenza e costruire politiche condivise e di lungo periodo che sappiano coniugare soccorso, accoglienza, integrazione e sviluppo dei Paesi di origine, nel pieno rispetto della dignità di ogni persona.

Il Pontefice ha ricordato che questa responsabilità non riguarda soltanto le istituzioni, ma coinvolge anche la società civile e la Chiesa.

Papa Leone XIV ha rivolto un pensiero anche alla particolare vocazione turistica di Lampedusa, invitando a non separare idealmente il mare vissuto dai vacanzieri da quello attraversato da chi fugge da guerre, persecuzioni e povertà.

Ha incoraggiato la comunità locale a continuare a testimoniare la cultura dell’accoglienza, trasformando ogni incontro in un’opportunità di crescita umana e di fraternità.

Al termine della celebrazione il Pontefice ha salutato i fedeli utilizzando l’espressione dialettale “O’scià”, tradizionale formula di affetto e vicinanza utilizzata dagli abitanti dell’isola.

Prima di lasciare l’altare ha affidato ai presenti un ultimo invito: non lasciarsi dominare dalla paura, ma continuare a costruire una comunità fondata sulla speranza, sulla solidarietà e sul rispetto della dignità di ogni essere umano.