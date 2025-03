Papa Francesco, condizioni stabili e prognosi che rimane riservata

Condividi

Visualizzazioni 325

Sala Stampa della Santa Sede:

La situazione resta stabile nel contesto di un quadro complesso con la prognosi che continua a rimanere riservata. La giornata è trascorsa tra riposo, preghiera, terapie, inclusa la fisioterapia respiratoria. Il Papa è stato questa mattina 20 minuti nella cappellina vicino alla sua stanza e ha svolto alcune attività lavorativa. Come programmato, di giorno il Papa usa i naselli per l’ossigenazione ad alti flussi mentre di notte c’è la ventilazione meccanica non invasiva. Domani ci sarà il bollettino medico.