Panico in autostrada: guida in retromarcia per un chilometro

La Polizia ha denunciato un automobilista che nei pressi dello svincolo di Scillato, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Catania, è stato sorpreso a percorrere il tratto autostradale in retromarcia, zigzagando e provocando panico tra gli altri mezzi in transito. Dopo non essersi fermato all’alt della polizia, l’automobilista ha proseguito per un chilometro, finché non è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della Polstrada di Buonfornello. L’uomo ha già la patente di guida revocata, ed è stato denunciato con recidiva nel biennio. Denunciato anche per avere rifiutato di sottoporsi al drug test, per resistenza a pubblico ufficiale e per non avere obbedito all’alt della polizia. L’auto è stata sequestrata.