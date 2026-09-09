Panico a San Leone, turista fuori controllo aggredisce un dipendente e si scaglia contro i carabinieri

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Notte di follia nel quartiere balneare di San Leone, dove un turista siciliano di circa trent’anni avrebbe dato in escandescenze, provocando momenti di paura all’interno e all’esterno della struttura ricettiva nella quale alloggiava con la fidanzata.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, in evidente stato di alterazione, avrebbe improvvisamente aggredito, senza un apparente motivo, un dipendente dell’hotel. Poi avrebbe lasciato la struttura, continuando a creare il caos per le strade della zona.

Il trentenne avrebbe iniziato a molestare alcuni residenti, tra urla e spintoni, arrivando persino a introdursi all’interno di un’abitazione privata. Una situazione diventata rapidamente preoccupante, tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Alcune segnalazioni hanno fatto scattare l’allarme e i carabinieri si sono messi sulle tracce del giovane. Quando i militari sono riusciti a raggiungerlo, il turista avrebbe tentato di aggredire anche loro, rendendo necessario l’intervento degli uomini in divisa per bloccarlo.

Il trentenne è stato quindi immobilizzato e accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso. Al termine degli interventi, nei suoi confronti è scattato il fermo.

Restano da chiarire le cause che avrebbero provocato il comportamento del giovane e, soprattutto, se l’alterazione fosse effettivamente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti, circostanza che dovrà essere eventualmente accertata dagli organi competenti.