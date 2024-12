Panettoni contraffatti, blitz dei Carabinieri in 5 bar tra Agrigento e provincia

Condividi

Sono 100 i panettoni con la certificazione ed etichettatura contraffatta, e quindi non idonei al consumo umano, sono stati sequestrati nel corso di controlli effettuati in tre bar, ad Agrigento e in due comuni della provincia, dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo, collaborati dal personale dell’Arma del Comando provinciale della città dei Templi.

Il nuovo sequestro è scattato a pochi giorni delle festività natalizie ed è il proseguimento del primo maxi sequestro di panettoni scaduti e commercializzati fraudolentemente da un’azienda della provincia di Agrigento. Gli specialisti dell’Arma hanno ispezionato tre bar ed hanno scoperto e sequestrato, appunto, cento panettoni contraffatti, del peso di un chilo ciascuno.