Palpeggia sua sorella e lui gli stacca un orecchio a morsi: condannato

Il 3 novembre del 2022 il Tribunale di Agrigento ha condannato a 6 anni di carcere un uomo di 26 anni di Porto Empedocle. Il 27 ottobre del 2015 lui, dal balcone di casa, si sarebbe accorto di un uomo intento a palpeggiare sua sorella. E’ sceso giù in strada, ha aggredito il presunto palpeggiatore, un empedoclino di 45 anni, e con un morso gli ha staccato quasi interamente il lobo dell’orecchio destro. E’ stato dunque imputato di lesioni personali gravissime con l’aggravante di avere provocato alla vittima uno sfregio permanente del viso. Colui che avrebbe palpeggiato la ragazza è stato anche lui imputato, ed è stato assolto. Ebbene adesso in Appello, accogliendo le tesi del difensore, l’avvocato Luigi Troja, in riferimento alla concessione delle attenuanti generiche, la condanna all’aggressore è stata ridotta da 6 anni a 1 anno a 11 mesi, pena sospesa, e con risarcimento provvisionale di 10.000 euro.