Palma di Montechiaro, trovato morto in casa dopo giorni: scatta l’allarme dei vicini

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Tragico ritrovamento in un’abitazione di via Cangiamila, a Palma di Montechiaro, dove un uomo di circa sessant’anni è stato trovato privo di vita.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dal forte odore proveniente dall’appartamento e dal fatto che dell’uomo non si avessero notizie da diversi giorni. È stato quindi richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco. Per poter accedere all’abitazione è stato necessario forzare il portone d’ingresso. Una volta all’interno, i soccorritori hanno trovato l’uomo ormai senza vita.

Restano ancora da chiarire le cause del decesso e il momento esatto in cui sarebbe avvenuta la morte. Proprio per questo sono stati disposti ulteriori accertamenti.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma, in attesa degli esami medico-legali che potranno fornire elementi utili a stabilire le cause della morte.

Intanto, nell’abitazione sono proseguiti i rilievi della Polizia Scientifica, impegnata a raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione delle ultime ore di vita dell’uomo.

Saranno gli accertamenti disposti dalla Procura a chiarire definitivamente le circostanze del decesso.