Palma di Montechiaro, travolto da un camion: 54enne in gravi condizioni, trasferito in elisoccorso

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Paura a Palma di Montechiaro per un grave incidente stradale avvenuto in via Grazia Deledda, dove un uomo di 54 anni è stato investito da un camion.

L’impatto è stato particolarmente violento. L’uomo, ospite di una comunità per persone con disabilità psichiche, ha riportato ferite molto gravi.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, insieme agli agenti della polizia locale e ai carabinieri. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’elicottero ha raggiunto la zona dell’incidente e ha trasferito il ferito all’ospedale Civico di Palermo, dove si trova ricoverato.

Restano ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto.