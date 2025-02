Palma di Montechiaro, sequestrati 107 chili di seppie

Condividi

Visualizzazioni 103

La Guardia Costiera di Licata e la Polizia di Palma di Montechiaro hanno sequestrato 107 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità. Lungo la strada statale 115, la Polizia ha bloccato un furgone e, nel corso di una ispezione congiunta con personale della Guardia Costiera di Licata, ha sequestrato 107 chili di seppie non conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti sulla filiera della pesca. Il veterinario dell’Azienda sanitaria ha riscontrato la non idoneità al consumo, e ha disposto lo smaltimento tramite un’azienda specializzata. Al trasgressore multa di 1500 euro come pena pecuniaria.