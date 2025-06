Palma di Montechiaro, rubato un secondo defibrillatore in 48 ore

Condividi

A Palma di Montechiaro nell’arco di 48 ore sono stati rubati due defibrillatori. Ieri nella centrale piazza Matteotti. E adesso in via Turati innanzi alla farmacia Miceli. Indagini sono in corso. L’assessore Giuseppe Petrucci commenta: “Provo veramente sgomento e vergogna di come si possa privare tutta la cittadinanza di uno strumento salva vita realizzato nell’ambito del progetto ‘Salva una Vita’, grazie a 26 imprenditori locali. Si fa presente che tutti i defibrillatori sono identificati con matricola e posti in zone videosorvegliate h24. Sono state allertate le forze dell’ordine che stanno visionando le immagini per individuare gli autori. Non si può giocare con la salute”. Il sindaco Stefano Castellino condanna quanto commesso e auspica che l’autore o gli autori dei due furti siano presto identificati.