Palma di Montechiaro, poliziotti aggrediti

A Palma di Montechiaro un uomo di 38 anni è stato arrestato dai poliziotti del locale Commissariato per le ipotesi di reato di minacce, resistenza e lesioni e pubblico ufficiale, oltre che per furto di energia elettrica. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Agrigento. Su istanza del suo legale, l’avvocato Giuseppe Vinciguerra, gli è stata imposta la misura cautelare meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I poliziotti sono entrati a casa del palmese per riscontrare un sospetto furto di energia elettrica. E lui li ha aggrediti e picchiati costringendoli al soccorso ospedaliero con prognosi di una decina di giorni.