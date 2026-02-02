Palma di Montechiaro, messaggio intimidatorio

Condividi

A Palma di Montechiaro ignoti hanno gettato liquido infiammabile sul furgone di un produttore agricolo quarantenne. Una bottiglia con tracce dello stesso liquido è stata piazzata anche nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. E’ stato ascoltato il destinatario dell’inequivocabile messaggio intimidatorio. Indagini sono in corso anche avvalendosi di video – sorveglianza, se disponibili.