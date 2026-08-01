Palma di Montechiaro, lite in casa degenera: denunciato 35enne per maltrattamenti alla moglie

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Una discussione tra le mura domestiche sarebbe sfociata in una violenta aggressione. È accaduto a Palma di Montechiaro, dove un uomo di 35 anni è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia dopo un intervento scattato a seguito di una richiesta di aiuto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al culmine di una lite il marito avrebbe avuto un comportamento aggressivo nei confronti della moglie, una donna di 30 anni, arrivando – secondo quanto riferito – a stringerle le mani al collo e a rivolgerle frasi offensive.

All’arrivo dei militari dell’Arma, la donna è stata trovata in evidente stato di agitazione e fortemente provata dall’accaduto. I carabinieri hanno quindi attivato le procedure previste dal codice rosso, il meccanismo di intervento rapido previsto nei casi di presunta violenza domestica.

Per garantire protezione alla vittima e ai suoi figli, madre e minori sono stati trasferiti in una struttura sicura, lontano dall’abitazione familiare. Nei confronti del 35enne è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguiranno per ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell’episodio e verificare eventuali precedenti situazioni di tensione all’interno del nucleo familiare.