Palma di Montechiaro, incendio nel sottotetto di una palazzina: paura in centro, salvi gli appartamenti

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Attimi di paura nel centro di Palma di Montechiaro, dove un incendio è divampato nel sottotetto di una palazzina di tre piani, richiamando l’intervento dei vigili del fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero state provocate da una sigaretta rimasta accesa. Il rogo ha interessato esclusivamente il sottotetto, distruggendo una collezione di libri custodita al suo interno, senza però propagarsi ai due appartamenti sottostanti.

Gli alloggi, abitati da un pensionato di 89 anni e da una donna di 47 anni, non hanno subito danni e i residenti sono rimasti illesi.

Dopo la richiesta di soccorso, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che, al termine di un intervento durato quasi due ore, sono riuscite a domare completamente l’incendio e a mettere in sicurezza l’edificio, evitando conseguenze ben più gravi.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, ma fortunatamente il bilancio finale è limitato ai danni materiali riportati nel sottotetto e alla perdita della collezione di libri.