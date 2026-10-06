Palma di Montechiaro, il Questore chiude un locale per sette giorni: controlli e presenze “controindicate”

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Il Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha disposto la sospensione per sette giorni dell’attività di un esercizio pubblico di Palma di Montechiaro, applicando l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri dagli agenti del Commissariato di Palma di Montechiaro, al termine di una serie di controlli effettuati all’interno del locale.

Nel corso delle verifiche sarebbe stata riscontrata più volte la presenza di avventori con precedenti penali e di polizia ritenuti rilevanti. Una situazione che, secondo quanto accertato dagli investigatori, ha portato il Commissariato a proporre l’adozione del provvedimento di sospensione.

Il Questore, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, può intervenire nei confronti dei pubblici esercizi quando la loro frequentazione o le situazioni riscontrate al loro interno siano ritenute tali da rappresentare un rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La sospensione amministrativa non costituisce quindi una sanzione penale nei confronti dei titolari, ma una misura preventiva finalizzata a interrompere, per un determinato periodo, eventuali situazioni considerate pericolose per la sicurezza della collettività.

Il provvedimento eseguito a Palma di Montechiaro si inserisce in una più ampia attività di prevenzione portata avanti dalla Questura di Agrigento. Dall’inizio dell’anno sono infatti 12 i decreti di sospensione adottati dal Questore ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, nei confronti di esercizi pubblici della provincia.

Alla base dei provvedimenti, in diversi casi, ci sono state la presenza abituale di soggetti con precedenti, situazioni delittuose verificatesi all’interno o nelle immediate vicinanze dei locali e, in alcuni episodi, anche violazioni relative al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni.