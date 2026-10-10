Palma di Montechiaro, finto carabiniere raggira un’anziana: rubati 600 euro e gioielli d’oro

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Un telefonata allarmante, la paura per il figlio e la trappola costruita ad arte da due truffatori. È così che una donna di 76 anni, residente a Palma di Montechiaro, è stata derubata dei risparmi in contanti e dei preziosi custoditi nella propria abitazione.

Tutto è iniziato con una chiamata telefonica. Dall’altra parte un uomo, spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri, ha comunicato alla pensionata che il figlio era stato arrestato perché sospettato di aver partecipato a una rapina a mano armata ai danni di una gioielleria.

Sconvolta dalla notizia e preoccupata per le sorti del figlio, la donna è finita nel meccanismo della truffa. Poco dopo, infatti, alla porta si è presentato un complice del falso militare, sostenendo di dover effettuare verifiche urgenti sulla presunta refurtiva. Con la scusa di confrontare i gioielli presenti in casa con quelli che sarebbero stati rubati nella gioielleria, il malvivente è riuscito a convincere l’anziana a mostrare il denaro e gli oggetti preziosi che custodiva.

Una volta ottenuto ciò che voleva, l’uomo si è impossessato di 600 euro in contanti e dei monili d’oro, per poi allontanarsi rapidamente e far perdere le proprie tracce. Soltanto dopo aver compreso di essere stata raggirata, la donna ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Palma di Montechiaro, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.

Ancora una volta, i truffatori hanno sfruttato la paura e gli affetti familiari per colpire una persona anziana. Un episodio che richiama l’attenzione sulla necessità di diffidare da chiunque chieda denaro o gioielli presentandosi come appartenente alle forze dell’ordine: nessun controllo legittimo richiede di consegnare preziosi o contanti a domicilio con simili modalità.