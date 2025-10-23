Palma di Montechiaro, condannato suocero nemico del genero

Il Tribunale di Agrigento ha condannato Luigi Bracco, 70 anni, di Palma di Montechiaro, ad un anno di reclusione allorchè ha violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, ovvero il genero, Epifanio Cammarata, bracciante agricolo. Il 24 luglio e il 30 ottobre del 2021, Luigi Bracco, già condannato per aggressioni al genero, si sarebbe recato in un bar nei pressi dell’abitazione di Cammarata e poi lo avrebbe minacciato di morte incontrandolo in strada. Il genero lo ha denunciato. E’ parte civile tramite l’avvocato Daniele Re.
Notizie correlate
-
Mucci (SGS) : “Quelle vecchie riforme scolastiche annunciate come rivoluzionarie, ciclo di fallimenti”Condividi Visualizzazioni 116 Dal 2000 in poi, l’Italia ha visto una serie di riforme scolastiche promosse...
-
Bomba carta sotto casa di FerrandelliCondividi Visualizzazioni 97 A Palermo presumibilmente una bomba carta è esplosa sotto casa dell’assessore comunale Fabrizio...
-
Sequestrato deposito autodemolizioni tra Canicattì e LicataCondividi Visualizzazioni 332 La Polizia ha sequestrato un impianto di autodemolizioni tra Canicattì e Licata. Sono...