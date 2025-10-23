Palma di Montechiaro, condannato suocero nemico del genero

Condividi

Il Tribunale di Agrigento ha condannato Luigi Bracco, 70 anni, di Palma di Montechiaro, ad un anno di reclusione allorchè ha violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, ovvero il genero, Epifanio Cammarata, bracciante agricolo. Il 24 luglio e il 30 ottobre del 2021, Luigi Bracco, già condannato per aggressioni al genero, si sarebbe recato in un bar nei pressi dell’abitazione di Cammarata e poi lo avrebbe minacciato di morte incontrandolo in strada. Il genero lo ha denunciato. E’ parte civile tramite l’avvocato Daniele Re.