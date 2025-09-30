Palma di Montechiaro, arresto per furto e danneggiamento

A Palma di Montechiaro i poliziotti del locale Commissariato hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un immigrato dal Senegal di 27 anni. Lui ha forzato la portiera e ha rubato un’automobile Fiat Panda di un bracciante agricolo del posto. Durante la fuga si è schiantato contro un’altra automobile. E’ fuggito a piedi. I poliziotti lo hanno acciuffato. All’autorità giudiziaria risponderà dei reati di furto aggravato e danneggiamento.
