Palma di Montechiaro, arrestato stalker

I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato un uomo di 37 anni. Gli si contestano i reati di stalking, danneggiamenti e minacce. Lui non si sarebbe rassegnato alla separazione. E avrebbe perseguitato l’ex moglie, anche lei di 37 anni, costringendola all’ansia e alla paura, per le continue minacce e molestie, anche sotto la sua abitazione. E’ stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” ad Agrigento in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento da parte del Tribunale.