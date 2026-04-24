Palma di Montechiaro, arrestato nipote denunciato dalla nonna

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A Palma di Montechiaro un uomo di 26 anni è stato arrestato e recluso nel carcere “Di Lorenzo” ad Agrigento. E’ indagato di maltrattamenti ed estorsione a danno della nonna di 80 anni. Lui avrebbe minacciato e percorso più volte l’anziana per estorcerle denaro destinato all’acquisto di droga. Lei, esasperata, lo ha denunciato. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, accogliendo le istanze della Procura, ha firmato l’ordine di carcerazione. E’ assistito dall’avvocato Santo Lucia. Prossima l’udienza di convalida dell’arresto.