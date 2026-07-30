Palma di Montechiaro, alcol e minacce, denunciato

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A Palma di Montechiaro i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 51 anni, pregiudicato. All’autorità giudiziaria risponderà di guida in stato d’ebbrezza e minacce a pubblico ufficiale, perché ad un controllo stradale, colto alla guida in evidente stato di alterazione, si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test e ha minacciato i militari. Gli è stata ritirata la patente.