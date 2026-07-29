Palma di Montechiaro, aggredito a bastonate da un conoscente: 45enne finisce in ospedale

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Un violento pestaggio si è verificato a Palma di Montechiaro, dove un operaio di 45 anni è stato brutalmente aggredito a colpi di bastone da un uomo che, subito dopo l’assalto, si è allontanato a bordo di un’auto facendo perdere le proprie tracce.

La vittima è stata soccorsa e trasferita al pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato un trauma cranico e diverse contusioni. Nonostante la gravità delle ferite riportate, il 45enne non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta lungo una strada a pochi passi dal mare. L’uomo avrebbe raccontato ai carabinieri di essere stato assalito da una persona che conosce, senza però rivelarne l’identità né fornire elementi utili per consentire agli investigatori di rintracciarla.

Dopo aver colpito ripetutamente il 45enne con un bastone fino a farlo cadere a terra, l’aggressore si sarebbe dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.

Nel corso del sopralluogo i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato il bastone utilizzato durante il pestaggio, che sarà sottoposto agli accertamenti del caso. Restano ancora da chiarire il movente dell’aggressione e le circostanze che hanno portato al violento episodio.

Le indagini proseguono per identificare il responsabile e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.