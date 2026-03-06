Palma di Montechiaro, aggredisce la moglie dopo l’annuncio della separazione: denunciato un 32enne

Condividi

Visualizzazioni 106

Aveva deciso di comunicare al marito la volontà di porre fine alla loro relazione, ma la discussione si è trasformata in un episodio di violenza. È accaduto a Palma di Montechiaro, dove un uomo di 32 anni, di professione pastore, è stato denunciato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto emerso, la donna avrebbe affrontato il marito per parlargli della decisione di interrompere il rapporto. Durante il confronto, però, la situazione sarebbe rapidamente degenerata: l’uomo l’avrebbe colpita con un pugno alla nuca e successivamente l’avrebbe intimidita impugnando un bastone.

Dopo l’accaduto, la vittima si è rivolta alle forze dell’ordine, che hanno raccolto la sua denuncia e avviato gli accertamenti. Nei confronti del trentaduenne è scattata quindi la segnalazione all’autorità giudiziaria per maltrattamenti in ambito familiare.

Nel caso è stato inoltre attivato il cosiddetto “codice rosso”, il protocollo previsto dalla normativa italiana che consente di accelerare gli interventi e le indagini nei procedimenti legati alla violenza domestica e di genere, garantendo una tutela più immediata alle vittime.

Gli investigatori stanno ora approfondendo la vicenda per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare se in passato si siano verificati altri episodi di violenza all’interno della coppia.