Palma di Montechiaro, 38enne muore dopo una crisi: in casa trovati cocaina e denaro

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Dramma a Palma di Montechiaro, dove un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato colto da una violenta crisi nella tarda serata del 23 agosto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di una possibile overdose, ma saranno gli accertamenti a stabilire con certezza le cause del decesso.

Il 38enne era stato soccorso nella zona tra via Roma e via Boito dagli operatori del 118, intervenuti dopo una segnalazione. L’uomo appariva in evidente stato di alterazione psicofisica e, secondo quanto ricostruito, era completamente nudo e si agitava rotolandosi sul terreno. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e i sanitari lo hanno trasferito d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Nonostante le cure ricevute, nella mattinata di ieri il suo cuore ha smesso di battere.

Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e, inizialmente, per dare un’identità all’uomo e individuare il luogo in cui viveva. I militari hanno ascoltato alcune persone della zona e raccolto elementi utili alle verifiche.

Gli accertamenti hanno condotto i carabinieri verso un’abitazione poco distante. A far scattare l’attenzione degli investigatori era stata anche la segnalazione di una residente, che aveva notato la porta dell’immobile aperta.

L’abitazione, apparentemente non occupata e distribuita su due piani, è stata ispezionata dai militari. All’interno sono stati trovati documenti e vestiti riconducibili al 38enne, oltre a una somma di denaro e della cocaina. Elementi che hanno aperto un ulteriore fronte investigativo e che potrebbero contribuire a fare luce sulle circostanze che hanno preceduto la crisi.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo e sono tuttora in corso gli accertamenti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti della vita del 38enne, stabilire se abbia assunto sostanze stupefacenti e verificare eventuali collegamenti tra la droga rinvenuta nell’abitazione e il drammatico malore.

Al momento, dunque, l’ipotesi dell’overdose resta al vaglio e non rappresenta una causa di morte definitivamente accertata.