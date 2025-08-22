Palermo, West Nile: negativi gli esami su una sospetta infezione

Il Policlinico di Palermo ha reso noto che le indagini virologiche su una sospetta infezione da virus West Nile di una paziente non hanno confermato il caso. Le indagini sono state eseguite nel laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza delle Arbovirosi, che ha sede nell’Unità operativa complessa di Microbiologia e Virologia dell’Azienza ospedaliera universitaria. E sono state condotte in linea con quanto definito dal Piano nazionale di prevenzione sorveglianza e risposta alle Arbovirosi 2020-25.
