Palermo, un arresto per l’omicidio Gaglio

Condividi

Visualizzazioni 130

A Palermo i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato Giuseppe Cangemi, 62 anni, cognato di Stefano Gaglio, 38 anni, ucciso ieri mattina con quattro colpi di pistola in via Oberdan. Le indagini sono state coordinate dal pubblico ministero Maurizio Bonaccorso. Si ipotizza che il movente sia legato a rancori familiari e questioni economiche irrisolte. Cangemi è indagato per omicidio, è stato rintracciato alla Kalsa, è stato riconosciuto tramite i video delle telecamere nella zona teatro del delitto, è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto innanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale, e durante l’interrogatorio avrebbe ammesso le sue responsabilità.