Palermo, un arresto per l’omicidio Gaglio

A Palermo i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato Giuseppe Cangemi, 62 anni, cognato di Stefano Gaglio, 38 anni, ucciso ieri mattina con quattro colpi di pistola in via Oberdan. Le indagini sono state coordinate dal pubblico ministero Maurizio Bonaccorso. Si ipotizza che il movente sia legato a rancori familiari e questioni economiche irrisolte. Cangemi è indagato per omicidio, è stato rintracciato alla Kalsa, è stato riconosciuto tramite i video delle telecamere nella zona teatro del delitto, è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto innanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale, e durante l’interrogatorio avrebbe ammesso le sue responsabilità.
Notizie correlate
-
AICA scopre un intero condominio allacciato abusivamente alla rete idrica e fognariaCondividi Visualizzazioni 97 La vicenda è emersa quasi per caso, grazie a un commento al videomessaggio...
-
Scontro tra auto e trattore: un mortoCondividi Visualizzazioni 169 All’alba del mattino di oggi un’automobile e un trattore, per cause in corso...
-
“Incendio Agrimarket”: no a risarcimento danni proprietà adiacentiCondividi Visualizzazioni 166 Il Tribunale ha rigettato le istanze di risarcimento danni proposte con ricorso dai...