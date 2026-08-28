Palermo, tragedia durante le vacanze: bambina di due anni muore in piscina

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Una vacanza in famiglia si è trasformata in un dramma terribile a Palermo. Una bambina di soli due anni è deceduta dopo essere finita in una piscina all’interno di una villetta presa in affitto per il periodo estivo.

La tragedia si è consumata nella serata di giovedì 27 agosto, in via Villagrazia. A lanciare l’allarme sarebbero stati i genitori della piccola, che si sono accorti di quanto era accaduto e hanno immediatamente cercato di prestarle soccorso.

Per la bambina sono stati avviati i tentativi di rianimazione, ma nonostante gli interventi effettuati non è stato possibile salvarle la vita.

La vicenda è ora al centro degli accertamenti dei carabinieri, intervenuti nell’abitazione per ricostruire ogni momento della tragedia. I militari hanno raccolto le testimonianze dei genitori e ascoltato anche un’altra coppia che si trovava nella villetta.

La Procura ha aperto gli accertamenti e disposto il sequestro della salma. Sarà l’autopsia, già disposta dall’autorità giudiziaria, a stabilire con maggiore precisione le cause della morte.

Gli investigatori stanno cercando di comprendere come la bambina sia riuscita a raggiungere la piscina e cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti al suo ritrovamento.