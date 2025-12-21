Palermo, paura nella notte: spari in piazza Nascè, ferita una donna

Condividi

Visualizzazioni 145

Momenti di paura nella notte a Palermo, dove si è tornati a sparare in strada. L’episodio si è verificato intorno alle 2.30 in piazza Nascè, a pochi passi da via La Lumia, una zona frequentata per la presenza di numerosi locali notturni.

Una donna di 33 anni, identificata con le iniziali V.P., è rimasta ferita a una spalla ed è stata trasportata al pronto soccorso. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, i colpi sarebbero stati esplosi da un’auto in fuga: da uno dei finestrini sarebbe spuntata un’arma, probabilmente un fucile. A confermare questa ipotesi sarebbero i segni compatibili con pallini rinvenuti tra la spalla e il collo della vittima.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno immediatamente recintato l’area e avviato le indagini. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.

Durante la fuga, il conducente dell’auto avrebbe anche investito due pedoni, rimasti fortunatamente feriti in modo non grave.