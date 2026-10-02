Palermo, disposta perquisizione domiciliare e negli studi legali dell’avvocato Gaetano Armao, ex assessore regionale, chiesto l’arresto

Redazione
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La Squadra mobile di Palermo ha eseguito una serie di perquisizioni nell’ambito di un’indagine per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione per l’esercizio della funzione. I controlli, disposti dalla Procura diretta da Maurizio De Lucia, hanno riguardato abitazioni, studi legali e uffici pubblici e sono stati motivati dall’esigenza di evitare la dispersione delle prove dopo la notifica dell’invito a rendere interrogatorio preventivo, conseguente alla richiesta di misura cautelare. Le perquisizioni hanno coinvolto l’avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Siciliana, e altre otto persone, tra cui l’imprenditore agrigentino Sergio Vella. Gli altri indagati sono Giuseppe Argirò, Benedetta Veruska Pierpaola Costanzo, Giuseppe Geremia Lombardo, Mario Lupo, Marco Malacarne Gentile, Pietro Luigi Matta e Luigi Zancla.

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