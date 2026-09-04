Palermo, corsa ai vaccini contro la difterite: oltre 21 mila dosi ad agosto

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A Palermo nei centri dell’Azienda sanitaria provinciale sono state somministrate ad agosto 21.230 dosi di vaccino contro la difterite, il 51,3% in più rispetto alle 14.029 dello stesso mese del 2025. Tra le 21.230, 2.450 sono esavalenti, con un incremento del 45,7%. L’accelerazione segue i due casi di difterite registrati in città, uno dei quali mortale: una bambina di quattro anni, Anna Rosa Bartolotta, non vaccinata. La Regione valuta adesso di somministrare le vaccinazioni direttamente nelle scuole elementari per raggiungere i bambini ancora scoperti. La proposta è stata discussa dalla task force istituita dall’assessorato alla Salute e dovrebbe tradursi già la prossima settimana in un protocollo tra Regione, Ufficio scolastico regionale e Ordine dei medici. L’assessore Marcello Caruso ha già avviato un confronto con il direttore dell’Ufficio scolastico Filippo Serra.



