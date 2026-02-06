Palermo, ciclista muore investito in via Crispi: inutili i soccorsi

Tragico incidente stradale in via Francesco Crispi, a Palermo. A perdere la vita è stato un ciclista di 55 anni, Antonino Incorvaia, investito da una motrice mentre era in sella alla sua bicicletta.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo con un massaggio cardiaco durato oltre 20 minuti, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
Sulla dinamica dell’incidente indagano gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia municipale, che stanno effettuando i rilievi per accertare le responsabilità.