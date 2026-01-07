Palermo, chiesta la confisca totale dei beni dell’imprenditore Calogero Romano

Condividi

La Procura generale di Palermo ha chiesto la confisca di tutti i beni riconducibili all’imprenditore Calogero Romano, 69 anni, originario di Racalmuto, attualmente detenuto mentre sconta una condanna definitiva a sei anni e sei mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il procedimento è in corso davanti ai giudici della sezione Misure di prevenzione della Corte d’appello di Palermo. La richiesta è stata avanzata dal sostituto procuratore generale Rita Fulantelli, che ha sollecitato l’estensione della confisca anche alla parte di patrimonio rimasta esclusa dal provvedimento di primo grado.

Cinque anni fa, infatti, il Tribunale di Agrigento aveva disposto soltanto una confisca parziale dei beni sequestrati nel marzo del 2018. Ora la Procura generale punta a ottenere la confisca integrale del patrimonio, ritenuto frutto o comunque collegato alle attività illecite contestate all’imprenditore.

Il procedimento tornerà in aula il 21 gennaio, quando prenderà la parola la difesa, rappresentata dall’avvocato Salvatore Pennica. Successivamente, i giudici si ritireranno per la decisione.

Secondo quanto accertato in sede penale, Calogero Romano è stato ritenuto responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa per avere, a partire dal 1992, stretto accordi con esponenti di vertice della mafia locale di Racalmuto, in particolare con Maurizio Di Gati, poi divenuto collaboratore di giustizia, allo scopo di favorire e sviluppare le proprie attività imprenditoriali.

La decisione della Corte d’appello potrebbe rappresentare un passaggio decisivo nella definizione del destino patrimoniale dell’imprenditore e nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata attraverso gli strumenti delle misure di prevenzione.