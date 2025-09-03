Palermo, boom del gioco d’azzardo: giocate per 2,39 miliardi

Condividi

Palermo e Catania sono ai primi posti in Italia per diffusione del gioco d’azzardo. Così emerge dal Libro nero dell’azzardo 2025. A Palermo, con 625.956 residenti adulti, nel 2024 la raccolta complessiva tra gioco fisico e online è stata stimata in 2,37-2,39 miliardi di euro. La spesa media pro capite per adulto è di 4.548 euro, con perdite complessive stimate tra 278 e 281 milioni. Numeri record anche a Catania, dove nel 2024 la raccolta complessiva tra canali fisici e digitali ha sfiorato 1,2 miliardi di euro. Rapportata ai residenti adulti (quasi 300.000), la cifra equivale a una spesa media pro capite di 4.803 euro. Le perdite complessive sono state stimate tra i 145 e i 148 milioni di euro. Secondo il rapporto, Palermo e Catania rappresentano un’anomalia tra le città italiane, con livelli di spesa pro capite molto superiori alla media nazionale e con un trend in continua crescita negli ultimi cinque anni. Ciò conferma l’urgenza di interventi di prevenzione e sostegno, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, sempre più esposte al rischio di dipendenza.