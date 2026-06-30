Palermo-Agrigento, verso la fine dei cantieri: stop ai semafori entro gennaio 2027

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Procedono gli interventi di ammodernamento lungo l’itinerario Palermo-Agrigento. Secondo quanto annunciato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, il completamento dell’opera è previsto entro gennaio 2027, data entro la quale saranno eliminati anche gli ultimi impianti semaforici ancora presenti lungo il percorso.

L’annuncio è arrivato durante la presentazione dell’accordo sottoscritto tra Regione Siciliana, Anas e otto amministrazioni comunali per la realizzazione di opere di compensazione territoriale collegate ai lavori di riqualificazione delle strade statali 121 e 189.

Nel cronoprogramma illustrato dall’assessore è previsto che entro agosto vengano ultimati gli interventi sul viadotto San Leonardo e sulla scarpata in prossimità di Vicari. Successivamente, entro gennaio 2027, sarà completato anche il cantiere del viadotto Milena, consentendo la piena riapertura dell’itinerario senza interruzioni regolate da semafori.

Parallelamente ai lavori principali, è stato definito un protocollo che disciplina l’utilizzo dei fondi destinati ai territori interessati dall’opera. L’intesa punta a migliorare la viabilità locale attraverso interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento delle strade provinciali e completamento delle complanari a servizio della nuova infrastruttura.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha evidenziato come l’accordo rappresenti un passo importante dopo anni di attesa, sottolineando che gli interventi contribuiranno a rendere più sicuri e veloci i collegamenti nell’area. Il governatore ha inoltre ricordato che proseguono anche le attività di ammodernamento lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, con una progressiva riduzione delle limitazioni alla circolazione.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che ha rimarcato la collaborazione con i Comuni coinvolti, grazie alla quale sarà possibile finanziare opere utili a migliorare la rete viaria secondaria e valorizzare il territorio.

Le risorse destinate agli interventi ammontano complessivamente a 21,3 milioni di euro e provengono dall’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana. I finanziamenti interesseranno i Comuni di Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Mezzojuso, Vicari e Villafrati.