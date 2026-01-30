Palermo-Agrigento, dolore e rabbia dopo la tragedia: addio a Gaspare Lo Giudice e Giuseppe Badalamenti

Condividi

Dolore profondo e incredulità tra colleghi, amici e volontari per la morte di Gaspare Lo Giudice, 48 anni, e Giuseppe Badalamenti, 66 anni, due autisti soccorritori molto conosciuti e stimati, rimasti vittime del tragico incidente avvenuto sulla statale Palermo-Agrigento, una strada che in molti ormai definiscono la “strada della morte”.

I due uomini, impegnati come volontari con l’associazione Madonie Soccorso, erano apprezzati per la loro dedizione, professionalità e umanità. “Ci mancheranno il vostro impegno e il vostro spirito collaborativo – scrivono i colleghi – la vostra disponibilità e il vostro valore umano, che hanno rappresentato un punto di riferimento per tutti noi”.

Sui social network si moltiplicano i messaggi di cordoglio, soprattutto per Gaspare Lo Giudice. “Addio Gaspare, fai buon viaggio”, scrive un amico. “Non riusciamo ancora a crederci, non è possibile accettare quello che è accaduto”, si legge in un altro post. Parole che raccontano lo smarrimento e la rabbia di chi resta di fronte a una tragedia ritenuta evitabile.

Numerosi automobilisti, infatti, puntano il dito contro le condizioni della strada, in particolare nel tratto del viadotto Coda di Volpe, chiuso da circa dieci anni. Al suo posto, una deviazione definita da molti una vera e propria “gimcana”, teatro nel corso degli anni di numerosi incidenti, anche mortali. “Velocità, asfalto bagnato, disattenzione possono essere concause – scrivono gli utenti – ma dieci anni di chiusura sono troppi. Troppi anche i politici regionali e nazionali che non hanno mosso un dito per la messa in sicurezza”.

La tragedia di oggi si inserisce in un bilancio già drammatico: nel giro di una sola settimana sulla Palermo-Agrigento si sono verificati tre incidenti, confermando la pericolosità di un’arteria stradale da tempo al centro delle polemiche.

L’associazione Madonie Soccorso, con sede a Campofelice di Roccella, piange due volontari storici. Cordoglio anche dalle istituzioni locali. “Il sindaco, l’amministrazione comunale e l’intera comunità di Campofelice di Roccella – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Maggio – si stringono al dolore dei familiari di Gaspare Lo Giudice e Giuseppe Badalamenti”.

Una tragedia che riaccende il dibattito sulla sicurezza delle infrastrutture e lascia dietro di sé non solo vittime, ma anche domande e responsabilità ancora senza risposta.