Palermo, 47enne rinvenuto morto in un magazzino incendiato allo Zen

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A Palermo il cadavere di un broker assicurativo di 47 anni è stato rinvenuto in un magazzino in via Cesare Brandi, allo Zen, dopo un incendio. I primi accertamenti dei carabinieri alimentano l’ipotesi del suicidio. Il locale sarebbe stato chiuso dall’interno e, secondo una prima ricostruzione investigativa, l’uomo potrebbe avere cosparso un liquido infiammabile prima di immobilizzarsi a una sedia con delle fascette. La Procura ha disposto l’autopsia. I militari ascoltano familiari e conoscenti, a fronte di un presunto periodo difficile, sul piano professionale ed economico, attraversato dalla vittima. A lanciare l’allarme sarebbe stato un parente, dopo aver notato il fumo provenire dal magazzino.