Palermo, 16enne confessa l’omicidio di un uomo di 69 anni: indagini in corso

Redazione Palermo
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Tragedia nella notte a Palermo, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, dove un uomo di 69 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Buonpensiero. La vittima è Pietro De Luca. Per il delitto si è costituito un ragazzo di 16 anni, che si è presentato spontaneamente negli uffici della questura poche ore dopo i fatti.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’anziano sarebbe stato ucciso con violenti colpi alla testa inferti con un oggetto contundente. Il corpo è stato rinvenuto all’interno del casolare in cui viveva la vittima, una struttura immersa nel verde nella zona vicina al fiume Oreto.

L’area, caratterizzata dalla presenza di stalle, cavalli e piccoli allevamenti domestici, è stata immediatamente isolata per consentire agli uomini della Scientifica di effettuare i rilievi necessari. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Palermo, sotto il coordinamento della Procura per i minorenni.

Restano ancora molti aspetti da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il rapporto tra il giovane e la vittima, oltre a definire con precisione il movente dell’omicidio e l’orario esatto in cui sarebbe avvenuto il delitto.

La confessione del minorenne potrebbe rappresentare un punto decisivo nelle indagini, ma gli investigatori mantengono il massimo riserbo mentre proseguono gli accertamenti.

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