Palazzo di Città o dopolavoro comunale? Se la Giunta sembra una rimpatriata, c’è un problema di rispetto istituzionale (FOTO)

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C’è una domanda che molti cittadini si saranno posti guardando le fotografie dell’ultima riunione di Giunta: siamo davvero nella sala dove si decidono le sorti della città oppure al tavolo di una trattoria, qualche minuto prima di ordinare antipasti e grigliata?

Perché l’impressione è proprio quella. Posture rilassate, abbigliamento informale, espressioni che oscillano tra la sonnolenza e la noia cosmica. Più che un organo esecutivo di un Comune, sembra la riunione della comitiva che sta cercando di capire chi paga il conto. Eppure quella non è una stanza qualunque.

Quella è la sala della Giunta comunale. Il luogo dove si approvano gli atti che incidono sulla vita di decine di migliaia di persone. È il cuore amministrativo della città. Un luogo che dovrebbe trasmettere autorevolezza, concentrazione e rispetto. Non è questione di indossare la cravatta o la giacca. Non è una sfilata di moda. È questione di atteggiamento.

Perché le Istituzioni non chiedono eleganza, chiedono dignità. Chiedono il rispetto che si deve al ruolo ricoperto e, soprattutto, ai cittadini che quello stipendio lo pagano con le proprie tasse.

Le fotografie, invece, raccontano altro. Raccontano un clima da “facciamola veloce che poi ognuno ha i suoi impegni”. Raccontano una serenità quasi surreale, mentre fuori da quelle mura la città continua a convivere con problemi che attendono risposte.

E qui arriva il capolavoro. Mentre via Callicratide continua a sprofondare nel degrado, tra sporcizia, cattivi odori e condizioni che residenti e commercianti denunciano da tempo come ormai insostenibili, l’urgenza amministrativa sembra essere diventata… l’orario della ZTL di via Atenea. Sì, avete letto bene. Non un piano straordinario per restituire decoro a una delle strade più importanti della città. Non un intervento d’emergenza per affrontare una situazione che rischia di trasformarsi in un problema sanitario. No.

La priorità è spostare le lancette della ZTL. È un po’ come avere il tetto di casa che perde acqua da tutte le parti e decidere che il problema più urgente sia cambiare il colore dello zerbino. Il punto è un altro: l’ordine delle priorità.

Una città che vede peggiorare il degrado urbano, che assiste impotente al deterioramento di alcune delle sue vie più rappresentative, si aspetta un’amministrazione con il casco in testa, le maniche rimboccate e la voglia di affrontare le emergenze.

Non una Giunta che, almeno nelle immagini diffuse, sembra riunita per decidere dove prendere il caffè. Le fotografie, si dice, immortalano un istante. È vero.

Ma a volte basta un solo istante per raccontare un’intera stagione amministrativa. E quando l’immagine che arriva ai cittadini è quella di un’istituzione che appare più rilassata dei problemi che dovrebbe risolvere, allora non è solo una questione di comunicazione.

È una questione di credibilità. E’ vero che l’abito non ha mai fatto il monaco. Anche senza cravatte potrebbero prendersi decisioni importantissime per una città che langue. Perché il Palazzo comunale non è un circolo ricreativo. E la Giunta non è una tavolata tra amici.

Almeno, non dovrebbe sembrarlo.