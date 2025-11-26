Paino SGS Scuola: “Le assurde sedi d’esame per le posizioni economiche ATA, candidati costretti a percorrere oltre 300 km”

Condividi

I candidati per la prova concorsuale relativa alle posizioni economiche ATA, sono costretti a fare 300 km o forse più per sostenere la prova. – dichiara Peppe Paino SGS scuola – Chi era in provincia di Agrigento ha dovuto andare a Palermo o addirittura a Catania (200-300 km a/r). Le assegnazioni sono state effettuate ignorando qualsiasi criterio di vicinanza territoriale al luogo di residenza delle candidate e dei candidati. “Secondo quanto anticipato dallo stesso Ministero – continua Paino -, la prassi corretta avrebbe previsto che gli USR cercassero di far sostenere la prova nella provincia di residenza. L’applicazione dell’ordine alfabetico sta comportando che molte lavoratrici e molti lavoratori saranno costretti a spostamenti fino a 300 km, con i costi che possiamo immaginare continua Paino. Emerge una gestione che avvilisce e nello stesso tempo mortifica i candidati. Scriveremo all’USR e al MIM, manifestando il nostro sconcerto per i fatti accaduti conclude Paino.