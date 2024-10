Pagamenti spettanti a dirigenti medici: condannata l’Asp di Agrigento

Condividi

La sezione Lavoro della Corte d’Appello di Palermo, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Margherita Bruccoleri, ha condannato l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento a risarcire alcuni dirigenti medici dipendenti della stessa Azienda, per complessivi 30.000 euro, oltre interessi e spese legali.

Loro hanno svolto le funzioni di responsabile professionale e responsabile di struttura semplice senza il conferimento dell’incarico formale da parte dell’Azienda. E l’Azienda nel corso del giudizio ha opposto che in mancanza di un contratto formale non sarebbe stata obbligata al pagamento delle somme spettanti ai dirigenti medici. L’avvocato Bruccoleri ha eccepito, e i giudici hanno condiviso, che la carenza di un formale contratto, in presenza dello svolgimento delle funzioni, non può esonerare l’azienda dal pagamento delle somme dovute anche a titolo di risarcimento del danno, così condannando l’Azienda al relativo pagamento.