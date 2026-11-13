Padre uccide il figlio per errore: condannato

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Spara colpi intimidatori per sedare una rissa e uccide per errore il figlio unico: condannato in abbreviato a 7 anni e 2 mesi di carcere.

Il 28 aprile del 2025 a San Gregorio, in provincia di Catania, un imprenditore di 63 anni, Natale La Verde, ha ucciso il figlio unico Carlo, di 23 anni, al culmine di una lite insorta durante una festa di compleanno in una struttura privata gestita dallo stesso La Verde. Nella sparatoria l’uomo ha anche ferito al tallone un altro ragazzo. La lite ha coinvolto alcuni invitati, e La Verde, ad un tratto, ha impugnato una pistola 357 Magnum esplodendo alcuni colpi a scopo intimidatorio, con l’intento di interrompere la rissa. Il figlio di La Verde sarebbe intervenuto insieme ad altri per bloccare il padre e, nella confusione generata dalla fuga dei presenti, l’uomo avrebbe esploso altri colpi di pistola, uno dei quali avrebbe raggiunto mortalmente il figlio. L’imprenditore è stato arrestato dai Carabinieri. Ebbene adesso, a conclusione del giudizio abbreviato, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Catania, Maria Ivana Cardillo, ha inflitto a La Verde 7 anni, 2 mesi e 20 giorni di carcere. Teatro della tragedia, davvero nel senso della letteratura classica greca, è stata una villa sulle colline di Catania già di proprietà del nonno defunto del condannato, e dove si organizzavano feste private, come per i compleanni, e come fu per un compleanno nell’aprile del 2025. A tale festa si sarebbero “imbucati”, ovvero entrati clandestinamente non invitati, altri ragazzi. Ecco perché si sarebbe scatenato lo scontro degenerato nella sparatoria mortale. Natale La Verde avrebbe impugnato una delle pistole detenute legalmente nel locale da suo padre, cacciatore appassionato di armi.