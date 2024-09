Padre cacciatore uccide accidentalmente il figlio

Condividi

Nella frazione di Serro, nel Comune di San Pier Niceto, in provincia di Messina, Salvatore Fabio, 27 anni, è stato ucciso durante una battuta di caccia da un colpo sparato accidentalmente dal fucile del padre e che lo ha raggiunto alla testa. I familiari hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione. La comunità di San Pier Niceto è sotto shock per l’accaduto. I carabinieri hanno avviato un’inchiesta e sequestrato il fucile per ulteriori accertamenti tecnici.