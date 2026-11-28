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La comunità si è stretta attorno alla famiglia durante i funerali. L’autopsia ha chiarito le cause della tragedia: a provocare il decesso sarebbe stato un soffocamento alimentare.

È stato un soffocamento alimentare a causare la morte della piccola Megan, la bambina di appena tre anni deceduta quattro giorni fa a Paceco, nel Trapanese. A stabilirlo è stata l’autopsia disposta dalla Procura di Trapani, che ha fatto luce sulle cause del drammatico decesso.

La tragedia si era consumata nella notte di lunedì scorso. I genitori si erano accorti che la figlioletta non dava più segni di vita e avevano immediatamente chiesto aiuto. Nonostante l’intervento dei sanitari, per la piccola non c’era stato nulla da fare.

Oggi pomeriggio Paceco si è fermata per l’ultimo saluto a Megan. Nella Chiesa Madre, familiari, amici e tantissimi cittadini si sono ritrovati per accompagnare la bambina nel suo ultimo viaggio. Una giornata di profondo dolore per un’intera comunità, sconvolta da una perdita tanto prematura quanto straziante.

Parole di vicinanza sono arrivate anche dal sindaco Aldo Drammatico, che ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e della cittadinanza: «In questo momento di immensa tristezza, l’intera comunità si unisce al loro lutto, esprimendo la più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia».