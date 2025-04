Pace (DC): “Sia prorogato lo stato d’emergenza idrica”

Condividi

Il prossimo 5 maggio scade la delibera che ha dichiarato in Sicilia lo stato di emergenza idrica in agricoltura, e che, tra l’altro, autorizza, attraverso la cosiddetta “bretella”, il trasferimento dei volumi idrici dalla diga Gammauta alla Diga Castello. Il capogruppo della Democrazia Cristiana all’Assemblea Regionale, ed ex sindaco di Ribera, Carmelo Pace, lancia un appello al presidente della Regione Schifani e all’assessore all’Agricoltura, Barbagallo, affinchè sia prorogato lo stato d’emergenza. E afferma: “E’ un provvedimento indispensabile perché rappresenta la colonna portante che sorregge l’intero edificio del comparto agricoltura nel nostro comprensorio. La Sicilia occidentale, rispetto al versante orientale in cui con gli invasi pieni è stata superata la fase critica, fa ancora i conti con l’emergenza idrica e le conseguenze della siccità”.