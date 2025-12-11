Ottime news per gli Operatori sanitari delle Asp di Agrigento, Caltanissetta e dell’Arnas Civico

Condividi

L’assessorato regionale alla Sanità, retto da Daniela Faraoni, ha autorizzato l’aumento da 24 a 36 ore settimanali per i contratti di 120 Operatori sociosanitari all’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Adesso è atteso lo stesso provvedimento per gli altri restanti 75 Operatori. Sarebbe stato garantito entro il 2026. L’esito è frutto di un incontro – confronto tra l’assessore Faraoni e tutte le sigle sindacali di categoria sull’estensione a 36 ore settimanali del contratto per gli Operatori sociosanitari delle Aziende sanitarie di Agrigento, Caltanissetta e dell’Arnas Civico di Palermo.