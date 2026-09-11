Osvaldo Lo Iacono alla guida della Fondazione Pirandello: Giulio Cinque sarà il vicepresidente

Cambio ai vertici della Fondazione Teatro “Luigi Pirandello” Valle dei Templi di Agrigento. Il Consiglio di amministrazione, riunitosi in videoconferenza, ha definito la nuova squadra di vertice affidando la presidenza al musicista Osvaldo Lo Iacono. Alla vicepresidenza è stato invece designato Giulio Cinque.
I due nuovi componenti della governance hanno accettato formalmente gli incarichi, dichiarando contestualmente l’assenza di condizioni di incompatibilità o di inconferibilità previste dalla normativa.
Nel corso della riunione il Cda ha inoltre approvato all’unanimità un importante accordo di partenariato con l’Empedocle Consorzio Universitario Agrigento (ECUA), con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra il mondo universitario e la realtà teatrale cittadina.
L’intesa riguarderà la stagione teatrale 2026/2027 e consentirà agli studenti iscritti all’ECUA di usufruire di condizioni particolarmente vantaggiose per gli abbonamenti.
In particolare, il nuovo accordo prevede per gli studenti una tariffa di 180 euro per l’abbonamento in Platea o in Palco di prima fila, contro i 200 euro previsti dalla tariffa ridotta ordinaria. Per il Palco di seconda fila il costo sarà invece di 150 euro, anziché i 170 euro della tariffa standard.
Una scelta che punta dunque non soltanto a favorire la partecipazione dei giovani alla stagione teatrale, ma anche a consolidare il legame tra la Fondazione Pirandello, l’università e il tessuto culturale della città.