Osservazioni e considerazioni sulla Democrazia Cristiana, di Aldo Capitano

Condividi

Visualizzazioni 212

Sono nato in una famiglia sorretta dai valori della socialdemocrazia e credente cristiana e cattolica praticante.

Ed è per questo che la storia non può cancellarsi perchè maestra di vita.

In tempi remoti la Costituzione si è basata sui valori democratici, sociali, del rispetto dell’umanità.

E queste idee hanno mosso Don Sturzo a creare il Partito Popolare nella sua Caltagirone per poi diffondersi in tutt’Italia come Democrazia Cristiana, lo scudo crociato, con De Gasperi e Moro.

Un Partito parallelo, quasi parallelo, con la Social Democrazia con cui ha governato il Popolo Italiano.

E non possiamo dimenticare che i valori della Democrazia Cristiana erano i valori tra lo Stato Italiano e lo Stato Vaticano, la Chiesa l’unica depositaria dei valori, riusciva perfino a rendere partecipe i cittadini alla vita religiosa con l’insegnamento educativo della religione nelle scuole.

E ciò è importante perché è un indice, un’ indicazione positiva professato per lo Stato, per la comunità. E se ci rifacciamo ai valori della storia che non puo’ essere cancellata e puo’ continuare,si è riesumata con l’attività di Cuffaro. Ed il fatto Cuffaro, non possiamo generalizzarlo a tutto il partito.

E credo che, i democratici cristiani che sono iscritti, se sono legati a quei valori anzidetti non dovrebbero lasciare il partito e affrontare altre sorti in altri partiti similari con le stesse caratteristiche espressive. Essi non c’entrano niente con un fatto che è nelle sue fasi preliminari che ancora deve definirsi, e non si sa se anche in bene o se si definisce diversamente.

E siccome tutto è in mano alla Magistratura, è certamente la Magistratura sa che questa azione potrebbe essere svolta anche a 360°, perche tale sistema è molto conosciuto alla Magistratura, un sistema adottato a livello anche Nazionale, discusso e incisivamente raccontato nelle televisioni e mass media nazionali da un Magistrato in una sua pubblicazione riportando tutte le caratteristiche legate a certa “macchina giustizia”.

Con ciò non voglio fare intendere che non si devono osservare e ossequiare i Giudici anzi, essi sono Superpartes delle Istituzioni e garanti dei cittadini. Al Giudice va portato ampio rispetto in riferimento ai valori Costituzionali che dettano principi peculiari riferiti ai Magistrati e al controllo sullo Stato e sulle Istituzioni. Pertanto, una legge, una Giustizia, al di sopra dello Stato e delle sue Istituzioni a garanzia del comportamento delle medesime Istituzioni.

Ciò esula dal fatto che, se i partiti sono soggetti a vari controlli della Magistratura, essa non ha il potere di esercitare un freno a chi si adopera per passione ad esercitare un diritto democratico sancito nella Costituzione. E ciò significa che gli adepti, i loro iscritti, gli appassionati della politica in un determinato partito, abbandonare un‘ideologia, un amore per la politica fatta di passione e di valori, in quanto tutto il resto non c’entra nulla.

Aldo Capitano Insieme Nel sociale