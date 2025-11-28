Ospedale San Giovanni di Dio, Aldo Mucci: “”A misura di donna” e cure umanizzate: un ospedale con il cuore”

Condividi

Visualizzazioni 102

Finalmente. Proprio oggi, l’ospedale ha ottenuto il massimo riconoscimento ministeriale – tre Bollini Rosa per il biennio 2026-2027 – assegnato dalla Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna). – dichiara Aldo Mucci – Questo premio, conferito ieri a Roma presso il Ministero della Salute, certifica l’alta qualità dei percorsi per prevenzione, diagnosi e cura di patologie femminili (e trasversali), con servizi ottimizzati per il genere femminile. È una conferma del precedente biennio (2024-2025), che posiziona il San Giovanni di Dio tra le strutture di élite italiana in questo ambito. Il SG di DIO è considerato un “ospedale grande” che sostiene bene professionalità e tecnologie.

l’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento – continua Mucci – merita assolutamente il mio “ottimo” senza riserve: è un vero gioiello della sanità pubblica italiana, che eccelle nei reparti chiave come ginecologia e ostetricia, senologia e neurologia, e si distingue per riconoscimenti nazionali di altissimo livello. Non solo, ma rappresenta un modello di “ospedale a misura di donna”, con percorsi dedicati alla salute femminile che integrano prevenzione, diagnosi e cure in ottica di genere. Il motto “ospedale a misura di donna” non è uno slogan: si traduce in percorsi dedicati alla prevenzione e cura delle principali patologie femminili, con un’attenzione alla salute di genere che include anche gli uomini. E le cure umanizzate? Sono concrete, sono il suo marchio di fabbrica. Il direttore generale dell’ASP Agrigento Giuseppe Capodieci ha ottenuto un risultato straordinario, grazie agli sforzi quotidiani per superare tante criticità. Oggi l’ospedale un punto di riferimento “a misura di donna” e non solo” – conclude Mucci.