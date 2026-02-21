Ospedale di Ribera, le precisazioni ASP in merito al concorso per il primariato di Malattie Infettive

Condividi

In riferimento all’articolo diffuso dall’on. Carmelo Pace in merito alla procedura concorsuale per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti. In tal senso, il direttore sanitario dell’ASP di Agrigento, Raffaele Elia, dichiara: «desidero innanzitutto precisare che le dimissioni del dottor Giuseppe Rotondo sono riconducibili esclusivamente a esigenze personali e familiari, e non sono in alcun modo collegate a motivazioni professionali o a presunti ritardi nell’espletamento della procedura concorsuale. Il dottor Rotondo, peraltro, era titolare di un incarico ad alta professionalità ai sensi dell’art. 15 septies, conferito dall’ASP di Agrigento, con un trattamento economico sostanzialmente assimilabile a quello di un direttore di unità operativa complessa. Non vi era dunque alcuna penalizzazione né sotto il profilo professionale né sotto quello economico. In merito alla procedura concorsuale, l’ASP precisa di aver attivato per tempo tutti gli adempimenti necessari alla costituzione della commissione esaminatrice, composta – come previsto dalla normativa vigente – dal Direttore Sanitario aziendale e da tre professionisti esterni sorteggiati tra gli specialisti della disciplina. L’Azienda ha avviato con tempestività le procedure per la nomina della commissione – prosegue il dottor Elia – tuttavia, il concorso non ha ancora potuto prendere avvio per il ripetuto rifiuto, da parte di ben ventiquattro professionisti interpellati su tutto il territorio nazionale, ad accettare l’incarico di componente esterno della commissione, anche a causa di oggettive difficoltà logistiche. Si tratta di un elemento che ha inevitabilmente inciso sui tempi, ma che non dipende da inerzia o mancanza di volontà da parte dell’Azienda.

L’ASP di Agrigento ribadisce la massima attenzione nei confronti dell’Unità Operativa di Malattie Infettive di Ribera, considerata strategica per il territorio, e conferma l’impegno a completare nel più breve tempo possibile l’iter concorsuale, nel rispetto della trasparenza e delle procedure previste dalla legge. L’Azienda – conclude il direttore sanitario – resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, auspicando che il confronto istituzionale possa svolgersi su basi oggettive e nell’interesse esclusivo della tutela della salute dei cittadini».