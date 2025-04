Ospedale di Agrigento, eseguito un nuovo prelievo multiorgano

Condividi

Eseguito un ennesimo prelievo multiorgano presso il reparto di terapia intensiva del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento diretto dal dottor Gerlando Fiorica. Il prelievo di reni e fegato è avvenuto nei giorni scorsi da un paziente ottantenne in morte encefalica a seguito di grave ed esteso ictus ischemico. Secondo quanto riferisce il dottor Fiorica, gli organi sono stati già trapiantati e perfettamente funzionanti. L’attività di procurement organi dell’ospedale di Agrigento, già di psicologo, Emanuela Solombrino, e tutto il personale che gradualmente sarà destinato al potenziamento dell’attività stessa. La gamma delle azioni, fortemente volute da Gerlando Fiorica, direttore dell’Unità operativa complessa nonché del e Dipartimento di Emergenza, è stata possibile grazie all’attenzione e alla sensibilità verso l’argomento di tutta la direzione strategica aziendale ed in particolare del direttore generale Giuseppe Capodieci. “Un ringraziamento particolare – dice il dottor Fiorica – va alle famiglie che sempre più mostrano sensibilità al tema della donazione. Grande merito a tutto il personale afferente ai reparti di terapia intensiva, blocco operatorio, neurologia e tutti quanti rendono possibile la realizzazione di un ‘miracolo post mortem’ “. per sé molto curata dall’Azienda e dai sanitari della terapia intensiva, è oggi maggiormente organizzata grazie all’istituzione su indicazione dell’Assessorato Regionale alla Salute, tra pochissimi in Sicilia, dell’Ufficio di coordinamento aziendale per il procurement di organi e tessuti che contempla al suo interno tutte le figure necessarie tra cui il coordinatore, Rosa Provenzano, il dirigente